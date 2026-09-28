Sarà presentata in anteprima alla ventunesima edizione della Festa del Cinema di Roma la nuova miniserie Rai Livatino – Il giudice e i suoi assassini, diretta da Michele Placido e prodotta da Federica Luna Vincenti. A 36 anni dalla sua uccisione, la fiction riporta al centro la figura del giovane magistrato agrigentino che affrontò la criminalità organizzata con il rigore del proprio lavoro, perseguendo gli uomini delle cosche e colpendone anche i patrimoni, gli interessi economici e il potere sul territorio.

Il 21 settembre 1990, Livatino venne assassinato a soli 37 anni lungo la strada da Canicattì al Tribunale di Agrigento. La sua morte segnò profondamente il Paese e la sua testimonianza è diventata nel tempo un riferimento nella lotta alla mafia e nella difesa dello Stato di diritto. Beatificato nel 2021, Livatino continua a parlare al presente per la coerenza con cui seppe tenere insieme il rigore del magistrato, la dimensione spirituale e una profonda responsabilità verso la propria comunità.

La miniserie racconta gli ultimi due anni della sua vita, dal 1988 al 1990, intrecciando la vicenda professionale e privata del magistrato con quella dei giovani stiddari che, nella Sicilia agrigentina degli anni Ottanta, cercano nella criminalità potere, denaro e appartenenza. Due traiettorie destinate a incrociarsi tragicamente: da una parte Livatino, che combatte la mafia con gli strumenti della legge, dall’altra una nuova generazione criminale che sceglie la violenza come strumento di potere.

Diretta da Michele Placido, la miniserie è interpretata da Giuseppe De Domenico nel ruolo di Rosario Livatino, con Leonardo Maltese, Nino Frassica, Michela De Rossi, Ninni Bruschetta, Brenno Placido e Francesco Benigno. Nel cast anche David Coco nel ruolo di Paolo Borsellino e Beniamino Marcone in quello di Giovanni Falcone, con Gaetano Aronica e con la partecipazione straordinaria dello stesso Placido, affiancato da un ricco cast di talenti.

Scritta da Angelo Pasquini, Fidel Signorile e Michele Placido, Livatino – Il giudice e i suoi assassini è una coproduzione Rai Fiction – Goldenart Production – Rai Com, prodotta da Federica Luna Vincenti, realizzata con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e audiovisivo, Regione Siciliana, Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Sicilia Film Commission. La miniserie, composta da quattro episodi e trasmessa in due serate, andrà prossimamente in onda in prima visione su Rai 1 e Rai Play.

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