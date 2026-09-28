Un pensionato di 74 anni di Sambuca di Sicilia si trova attualmente ricoverato in isolamento presso l’unità di Medicina generale dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca dopo aver contratto la meningite. Le condizioni cliniche dell’uomo, al momento non sarebbero gravi, ma l’episodio ha fatto scattare immediatamente i protocolli di sicurezza previsti in questi casi dall’Azienda Sanitaria Provinciale (Asp) di Agrigento.

Subito dopo la conferma della diagnosi, l’équipe medica del nosocomio di Sciacca ha avviato le procedure d’urgenza per il trasferimento del settantaquattrenne in un reparto specializzato in Malattie infettive, idoneo alla gestione in piena sicurezza di patologie ad alto rischio diffusivo. Tuttavia, il sistema sanitario regionale si è scontrato con una grave criticità strutturale:la totale assenza di posti letto disponibili nei reparti di Malattie infettive della Sicilia.

Tra le strutture indisponibili figura anche l’ospedale “Fratelli Parlapiano” di Ribera, dove il reparto specialistico – che avrebbe dovuto rappresentare il punto di riferimento per l’area – risulta attualmente non operativo a causa della cronica carenza di personale medico. Di conseguenza, il paziente è dovuto rimanere in isolamento all’interno del reparto di Medicina generale di Sciacca, assistito dal personale locale.

Mentre si cerca una soluzione logistica per il trasferimento del pensionato, l’Ufficio Igiene dell’Asp di Agrigento si è prontamente attivato per contenere il rischio di un potenziale focolaio. Gli operatori sanitari hanno avviato l’indagine epidemiologica per il tracciamento dei contatti stretti, familiari e non, che hanno avuto rapporti con l’uomo nei giorni precedenti alla comparsa dei sintomi.

Per tutte le persone individuate verrà garantita la profilassi antibiotica preventiva.

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