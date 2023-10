Nelle ultime ore, si sono verificati importanti sviluppi riguardo alla situazione dell’attaccante dell’Akragas, Litteri che ha iniziato le cure per il suo recupero. nonostante l’incertezza dei tempi. Il direttore sportivo Giuseppe Cammarata da noi contattati, ha rilasciato dichiarazioni esclusive in una recente intervista .

Cammarata ha confermato che il club sta lavorando instancabilmente per ottenere il visto necessario per il giocatore Morimoto. La società ha inviato tutti gli ultimi documenti richiesti, sperando di farlo entrare entro la prossima sfida di campionato. È importante notare che l’Akragas osserverà un turno di riposo nel prossimo appuntamento di campionato.

Parallelamente, il club sta concentrando i suoi sforzi per assicurarsi le prestazioni di un nuovo attaccante. La scelta (come già anticipato dal quotidiano La Sicilia), potrebbe ricadere su uno di questi tre giocatori:

1. Raphaël Mirval:

Età: 27 anni

Nazionalità: Guadalupe e passaporto francese

Altezza: 181 cm

Storico recente: L’anno scorso giocava nell’Aglianese, squadra toscana di Serie D. Ha accumulato 31 presenze e segnato 7 gol nella quarta serie italiana.

2. Stefano Padovan:

Età: 29 anni

Altezza: 182 cm

Esperienza: Vanta circa 40 partite in Serie B con 4 gol all’attivo, oltre a 170 presenze e 20 gol in Serie C. Ha anche un passato nelle giovanili della Juventus. La scorsa stagione ha giocato per la Clodiense di Chioggia in Serie D.

3. Lautaro Patricio Rinaldi:

Origini: Italo-argentino

Età: 29 anni

Altezza: 180 cm

Storico recente: Attualmente svincolato, Rinaldi ha giocato la scorsa stagione in Austria nel WSG Tirol, con 12 presenze e 1 gol. Ha anche fatto parte del Panathinaikos, uno dei club storici della Grecia.

L’Akragas sta valutando attentamente queste opzioni per rinforzare la squadra in vista delle sfide future. Nonostante le incertezze, il club resta determinato a continuare la sua ricerca per migliorare e rimanere competitivo nel campionato. I tifosi dell’Akragas attendono con ansia di vedere come si svilupperanno queste nuove opportunità per il loro amato club.