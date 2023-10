Erasmus Day al Liceo “Leonardo” di Agrigento. “Si tratta – come ha spiegato la Dirigente scolastica Patrizia Pilato – di un programma di apprendimento permanente sui temi dello sviluppo personale, professionale ed anche formativo dei cittadini europei, che oggi viene celebrato in tutta Europa e che vede coinvolto anche il nostro istituto che è stato inserito nel programma nazionale della celebrazione di questa giornata” . Un’ importante opportunità rivolta a tutta la comunità scolastica, che prevede progetti di mobilità all’ estero sia per gli alunni che vogliono implementare le competenze linguistiche ma anche al personale docente, scolastico e ai dirigenti che vogliono approfondire quei valori di coesione sociale, qualità della vita , cittadinanza europea che sono importanti per formare i cittadini europei. Presenti alla manifestazione anche rappresentanti di altri istituti scolastici e il Colonnello dell’ Arma dei carabinieri Vincenzo Castronovo. Il tema della giornata la sostenibilità ambientale. “Un argomento attuale da condividere a livello europeo per poter formare i giovani” – ha concluso la Dirigente scolastica Patrizia Pilato . Alla manifestazione oltre alla direttrice dell’ Erasmus, sono intervenuti un europarlamentare e alcuni alunni che hanno testimoniato la loro esperienza come studenti Erasmus.