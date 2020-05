Litigi per la gestione dei figli, denunciati due uomini e due donne

Gli agenti della sezione Volanti della Questura hanno denunciato due coppie di genitori, separate. Tutto nasce dai continui litigi tra i genitori, per la gestione dei figlioletti. Proprio i piccoli avrebbero assistito a violenti alterchi tra i loro genitori, accompagnati da insulti e offese di ogni tipo.

Negli ultimi mesi ad Agrigento e provincia, discussioni e litigi tra ex coniugi, per motivi riconducibili alla gestione dei figli, sono aumentati almeno del cinquanta per cento. Nella gran parte dei casi si tratta di padri, che reclamano di poter incontrare i propri figli, così come disposto dai tribunali.

Succede spesso che scoppia il litigio con la ex, con offese reciproche, e sempre gli episodi si risolvono con l’intervento delle forze dell’ordine. Come nei casi dei quattro denunciati. Le due donne, al centro delle vicende, si sono rifiutate di aprire la porta di casa agli ex mariti (andati in escandescenza), motivando il tutto alla paura di un eventuale contagio da Covid19.