Coronavirus, test sierologici: cinque su cento sono positivi

I primi risultati siciliani degli screening sulla popolazione vengono dalle province di Trapani e Ragusa, che per prime hanno dato il via ai controlli. Cinque persone su 100 positive ai test sierologici del Coronavirus.

Dati che rivelano che la percentuale di popolazione venuta a contatto con il virus è molto superiore rispetto a quella che ha sviluppato i sintomi.

E si calcola che in province come Catania ed Enna, dove i casi accertati sono stati superiori rispetto agli abitanti, i cittadini che hanno sviluppato gli anticorpi siano superiori.

All’Asp di Trapani i test sierologici sono partiti già a fine marzo, e ne sono stati eseguiti 4.200 test con prelievo di sangue: 2500 sugli operatori sanitari, gli altri in case di riposo ed Rsa, altri mille nella ex zona rossa di Salemi. Di questi oltre 200 (il 5 per cento) sono risultati positivi.

Tutti coloro cui è stata riscontrata la presenza di anticorpi nel sangue sono stati sottoposti a tampone e sono risultati negativi. Segno che l’infezione non è più in corso e che è passata senza dare sintomi.