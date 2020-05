Coronavirus, Firetto: “Non sentiamoci tranquilli. Non è ancora il momento”

“Rispetto delle regole. Sia ben inteso. Comprendo l’euforia di sentirsi più liberi. Ma i contagiati asintomatici sono almeno 10 volte di più dei casi noti in Sicilia. Ora sono liberi di muoversi. Non stanchiamoci di raccomandare prudenza”. Così il sindaco di Agrigento Lillo Firetto, dopo la riapertura di quasi tutti bar, esercizi commerciali, e ristoranti.

“In Sicilia otto nuovi casi oggi. Il virus c’è. Non è svanito nel nulla. In 24 ore ha fatto una vittima. La regola è che quando si fanno più tamponi, ahinoi, aumentano i contagiati accertati. Non sentiamoci tranquilli. Non è ancora il momento!”.