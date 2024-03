Il gip del Tribunale di Agrigento Iacopo Mazzullo ha dato il via libera alla perizia psichiatrica per Omar Edgar Nedelcov, il romeno 24enne accusato del duplice omicidio della cinquantottenne Delia Zarnescu e della cinquantaquattrenne Maria Rus, massacrate nelle loro abitazioni di via Vinci e vicolo Avenia, distanti 150 metri, nel quartiere di Sant’Erasmo nel centro storico di Naro, nella notte fra il 4 e il 5 gennaio.

Accolta la richiesta del difensore dell’indagato, l’avvocato Diego Giarratana, per eseguire la consulenza specialistica. Il legale punta a fare emergere l’incapacità di intendere e volere del giovane. Il procuratore aggiunto Salvatore Vella e il sostituto procuratore Elettra Consoli, titolari dell’inchiesta, gli contestano il duplice omicidio aggravato e il vilipendio di cadavere.