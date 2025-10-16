Litiga con l’ex compagna per l’affidamento del figlio: la polizia evita il peggio

Due giovani, lui trentenne e lei venticinquenne, genitori di un bambino piccolo, non si mettono d’accordo per l’affidamento del loro figlioletto. E l’uomo, l’altro giorno, si è presentato dietro la porta dell’ex compagna accompagnato da familiari e parenti. Si sono vissuti momenti di tensione. La ragazza si è barricata dentro casa e, piuttosto spaventata, si è rivolta al 112. E’ successo in un quartiere di Agrigento. Il tempestivo e provvidenziale l’intervento dei poliziotti della sezione Volanti della Questura ha scongiurato il peggio. Gli agenti hanno raccolto i racconti di entrambi i genitori del piccolo, invitandoli a trovare una pacifica soluzione.

