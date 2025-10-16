I carabinieri della Compagnia di Agrigento, nell’arco di pochi mesi, hanno dato delle risposte importanti nel contrasto ad un giro di banconote false. Dopo alcune specifiche indagini, negli scorsi giorni, sono arrivati in un’abitazione, in pieno centro storico, e nel corso della perquisizione domiciliare hanno scovato e sequestrato 100 banconote di vario taglio contraffatte. Un diciottenne disoccupato di nazionalità tunisina, residente a Favara ma di fatto domiciliato ad Agrigento, è stato denunciato, in stato di libertà, alla locale Procura della Repubblica, per l’ipotesi di reato di spendita e possesso di banconote false. Una prima operazione del tutto simile era stata messa a segno nel maggio scorso, a pochi passi dalla via Atenea, con la scoperta in casa di un venticinquenne della somma di 2.800 euro, composta da 140 banconote da 20 euro ciascuna tutte palesemente contraffatte.

