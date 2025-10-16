Sono state due le chiamate di passanti al 112 per segnalare un’aggressione nei confronti di una donna. Cittadini che non si sono girati dall’altra parte, facendo finta di non aver visto. Quando i carabinieri della Stazione di Racalmuto sono arrivati sul posto, hanno trovato e fermato un quarantenne di Agrigento e una trentenne di Canicattì. Lui in evidente stato di agitazione, lei ancora scossa per l’accaduto. Quest’ultima una volta ascoltata dagli uomini in divisa ha negato tutto. A poca distanza i militari hanno rinvenuto un involucro contenente crack. Sulle percosse la posizione dell’uomo è al vaglio, mentre la sostanza stupefacente è stata raccolta e sequestrata a carico di ignoti.

Tutto quanto, l’altra mattina, nei pressi del campo sportivo di Racalmuto. Alcuni passanti hanno assistito ad una discussione con protagonista una coppia. All’improvviso l’uomo di sarebbe scagliato contro la donna. Ad evitare il peggio l’arrivo fulmineo dei carabinieri. La trentenne però ha negato l’accaduto, rifiutando le cure mediche. L’attenzione dei militari è caduta anche sulla presenza di un involucro, gettato a terra da qualcuno, contenente appunto sostanza stupefacente del tipo crack.

