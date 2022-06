Litiga con la fidanzata, e con un pugno rompe vetrata: giovane in gravi condizioni

Ha litigato con la fidanzata, e spinto dall’ira, ha sferrato un violento pugno contro la vetrata di un locale, e mandandola in frantumi, s’è quasi tranciato di netto il braccio destro. E’ successo in piazza Duomo, a Casteltermini, mentre in quei momenti era in corso la sfilata della Sagra del Tataratà.

A soccorrerlo sono stati un passante, e alcuni poliziotti e carabinieri, impegnati nel servizio di ordine pubblico.

Un ventiseienne, del luogo, in codice “rosso”, è stato prima trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, poi i medici valutate le gravi ferite riportate all’arto, lo hanno trasferito in elisoccorso, al presidio ospedaliero “Sant’Elia” di Caltanissetta, dove nelle prossime ore sarà sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.