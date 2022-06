Incendio distrugge escavatore nel cantiere della palestra. Aperta inchiesta

Un incendio ha danneggiato, e anche pesantemente, l’escavatore di una ditta, che era stato lasciato in via Ticino, nel cantiere edile per la ristrutturazione della palestra comunale, adiacente alla scuola elementare “Don Bosco” di Ravanusa. Le fiamme hanno devastato la cabina e l’impianto elettrico della mezzo. Le cause non sono chiare. E’ successo durante la notte di venerdì, quando scattato l’allarme, sul posto si sono subito precipitati i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, i carabinieri della Stazione di Ravanusa, e quelli della Compagnia di Licata. I pompieri hanno prima circoscritto, e poi spento le fiamme.

I militari dell’Arma hanno invece, immediatamente, avviato le indagini per cercare di accertare cosa avesse innescato la scintilla. Non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile, né bottiglie o taniche sospette. Subito informata la Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un fascicolo d’indagine, a carico di ignoti, per danneggiamento a seguito di incendio. Si privilegia la matrice dolosa. Anche se in mancanza di certezze non sono escluse altre ipotesi.