Al grido di “Viva Maria” urlato più volte dai fedeli, come da tradizione, il solenne pontificale nella Basilica dell’Immacolata, è stato anticipato dall’omaggio floreale dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento al simulacro della Madonna posto sotto il campanile. Un appuntamento suggestivo, carico di emozione, che questa mattina è stato rinnovato grazie ai pompieri. E’ stato deposto un cuscino di fiori ai “piedi” della statua. La cerimonia è stata preceduta da una prima funzione religiosa a inizio giornata. Subito dopo intorno alle 11, in via Atenea sono giunti un’autobotte, una campagnola, e un’autoscala dei vigili del fuoco.

Presenti i vertici del Corpo, funzionari, tecnici, e decine di vigili del fuoco fuori servizio con le loro famiglie. Davanti agli occhi di decine di fedeli, due vigili del fuoco, i capi reparto Salvatore Sodano e Ignazio Capizzi, attraverso l’autoscala hanno raggiunto la statua della Madonna, e collocato i fiori, precedentemente benedetti, alla sommità del campanile. Lì sono rimasti fermi, circa un minuto, pieni di commozione per ringraziare l’Immacolata. Un momento tanto atteso questo da parte dei fedeli agrigentini pronti a omaggiare la Santa.

Poi la Santa Messa officiata dall’arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, alla presenza delle più alte cariche civili, istituzionali e militari della città.

