Botte da orbi tra un saccense e un immigrato. Ad avere la peggio è stato il primo, che ha riportato una ferita alla fronte ed è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II con un’ambulanza del 118. E’ successo in via Licata a Sciacca.

Ad occuparsi delle indagini sono i carabinieri. I motivi della zuffa sono poco chiari. L’episodio si è verificato in concomitanza con l’entrata in vigore di un nuovo provvedimento sindacale a tutela dell’ordine e sicurezza pubblica.

Per i prossimi tre mesi, ai locali della zona è vietata la vendita da asporto di bevande in contenitori di vetro o metallo dopo le ore 21.

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