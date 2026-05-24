Akragas, sarà il Valderice l’ultimo ostacolo: finale play off per l’Eccellenza

Novanta minuti per inseguire il ritorno in Eccellenza. L’Akragas SLP conosce ufficialmente il nome dell’avversario che contenderà ai biancazzurri la promozione: sarà il Valderice a sfidare la formazione agrigentina nella finale regionale play off del campionato di Promozione.

La gara si giocherà domenica 31 maggio 2026 in campo neutro. La sede dell’incontro sarà comunicata martedì dalla Lega, ma intanto cresce già l’attesa per una sfida che mette in palio un’intera stagione.

Dopo il cammino affrontato nei play off, l’Akragas si prepara ad affrontare una squadra esperta, costruita per recitare un ruolo importante nella categoria. A confermarlo è anche mister Sebi Catania, che invita a mantenere alta l’attenzione.

“E’ una squadra di categoria con tanta esperienza e giocatori di qualità – ha dichiarato il tecnico biancazzurro – mi aspetto una bella finale, una bella partita. Hanno uomini che meritano grande rispetto perché hanno fatto questa categoria e l’hanno vinta”.

Sarà una finale secca, senza possibilità di appello. In caso di parità si giocheranno supplementari ed eventuali rigori. Chi vince conquista la promozione in Eccellenza.

Per l’ambiente biancazzurro si preannuncia un’altra trasferta da vivere con il fiato sospeso, mentre la tifoseria è pronta a seguire ancora una volta la squadra nell’ultimo e decisivo appuntamento della stagione. Dopo mesi di sacrifici, rincorse e battaglie sportive, l’Akragas è arrivata all’ultima curva del proprio cammino. Adesso non si può più sbagliare.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp