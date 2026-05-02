Un trionfo di talento, professionalità e spirito di squadra. L’indirizzo Enogastronomico del nostro istituto “Gallo-Sciascia” ha conquistato il podio della finalissima nazionale di “Future Ho.re.ca – Svela il tuo talento”, svoltasi lo scorso 29 aprile presso il prestigioso centro CirFood di Reggio Emilia.

Un risultato straordinario che vede la nostra scuola posizionarsi al secondo posto assoluto nella classifica generale.

Il nostro istituto ha segnato un record importante: è stato l’unico a raggiungere la finale con entrambi i settori d’indirizzo, a differenza di realtà provenienti da Milano, Mantova, Bari, Genova e Cingoli, approdate alla sfida con un solo settore. A guidare gli studenti: Salvatore Fragapane, Anida Kuti, Gabriele Vitello, Melissa Maria Barba, Tania Milioto, Luigi Mugavero; in questa scalata verso il successo sono stati i docenti Vanessa Di Caro e Giacomo Morelloper il settore Accoglienza Turistica, e Leonardo Mangione per il settore Sala Vendita e Bar.

La giornata è iniziata nella sala Agorà del CirFood, dove sono stati proiettati i video realizzati dagli studenti nei mesi precedenti. I filmati hanno colpito profondamente la giuria tecnica — composta da General Manager, Direttori d’albergo e responsabili del settore Ho.re.ca — per qualità e originalità.

Nel pomeriggio, la competizione è entrata nel vivo con la prova della “Mistery Box”, che ha testato le competenze pratiche dei ragazzi: gli studenti dell’Accoglienza Turistica hanno dovuto affrontare e risolvere con prontezza un complesso problem solving aziendale, simulando la gestione di un imprevisto all’interno di una struttura alberghiera; parallelamente, i ragazzi del settore Sala e Vendita si sono misurati nella creazione di cocktail tecnici, dimostrando precisione e conoscenza merceologica.

Grazie a un mix di creatività, cooperazione e professionalità, i ragazzi hanno convinto i giudici, scalando la classifica fino alla medaglia d’argento.

“È stata un’esperienza formativa di altissimo profilo,” commentano i docenti. “I ragazzi hanno affrontato ogni fase della gara con un impegno e una serietà che fanno onore al nostro istituto e al territorio agrigentino. Ci teniamo inoltre a sottolineare che tutto questo è stato possibile grazie alla visione del nostro collega Giacomo Morello: è stato lui a proporre la partecipazione a questo concept, contagiandoci fin da subito con il suo straordinario entusiasmo e la sua energia positiva.”

Questo secondo posto non è solo un trofeo in bacheca, ma la conferma che l’istituto “Gallo-Sciascia” si attesta come un’eccellenza nel panorama della formazione turistico-alberghiera italiana, capace di preparare i futuri professionisti del settore ai massimi livelli.

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