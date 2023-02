Lavoratori ex covid, Calogero Pisano: “Avanti con la stabilizzazione del personale amministrativo”

Passa, nelle commissioni del Senato, l’emendamento di modifica al Decreto “Mille proroghe” che prevede la stabilizzazione per il personale amministrativo, utilizzato dalle Aziende Sanitarie e dai Presidi Ospedalieri, per fare fronte all’emergenza covid.

Soddisfazione per Calogero Pisano, il deputato agrigentino che, sin dal primo momento, si era attivato per l’attuazione di un percorso normativo che prevedesse l’assunzione di questi lavoratori: “La stabilizzazione dei precari ex covid, anche del personale amministrativo, è stato da subito un obiettivo mio e della maggioranza di governo.

Un primo passo fondamentale è stato fatto oggi nelle commissioni del Senato, ora la palla passa alle commissioni della Camera, dopodiché si procederà alla discussione e all’approvazione in Aula del Decreto Mille proroghe, contenente l’emendamento, di cui sono firmatario, che permetterà di garantire il posto di lavoro al personale amministrativo ex covid. Questo, oltre dare un futuro sereno a centinaia di famiglie, consentirà al Servizio Sanitario Nazionale di inserire nei propri organici personale competente e qualificato“.