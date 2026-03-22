Ci risiamo ancora una truffa in provincia di Agrigento. Questa volta lo stratagemma utilizzato dal malvivente non è stato quello di spacciarsi per un appartenente alle forze dell’ordine ma per il nipote di un’anziana. È successo a Campobello di Licata dove una 84enne ha consegnato tutti i suoi gioielli nelle mani di un delinquente.

La donna poco prima aveva ricevuto una telefonata da un uomo che, fingendosi il nipote, le aveva chiesto un aiuto economico. Presa dal panico, ha consegnato l’oro di famiglia ad un truffatore che si è presentato alla porta di casa. Il bottino è ancora in corso di quantificazione.

Soltanto in un secondo momento ha capito di essere stata raggirata e così ha denunciato l’accaduto ai carabinieri. E i militari dell’Arma hanno avviato le indagini per risalire all’identità del balordo.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp