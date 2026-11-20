Agrigento senza grandi eventi, Giorgio Re: «Servono idee chiare e programmazione. Pronto a dare il mio contributo»

L’esperto agrigentino che ha lavorato alla candidatura di Milano-Cortina 2026 interviene dopo l’approfondimento del Corriere della Sera sui grandi eventi internazionali. «Non sono mai stato coinvolto dalle amministrazioni locali. Per la mia città sarei felice di collaborare». E sul Natale: «Ormai i tempi sono troppo stretti».

Agrigento ridimensiona il programma degli eventi natalizi, rinuncia al concerto di Capodanno e continua a fare i conti con l’assenza di una strategia riconoscibile per attrarre grandi manifestazioni. Eppure proprio ad Agrigento vive e lavora un professionista che ha contribuito alla candidatura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 e che oggi si occupa di grandi eventi internazionali.

È Giorgio Re, agrigentino, quasi quarant’anni, studi al liceo Leonardo e laurea all’Università Bocconi di Milano. Il suo percorso professionale lo ha portato a lavorare su progetti legati alle Olimpiadi, alle esposizioni universali e ad altre importanti manifestazioni internazionali.

Il suo nome compare oggi, 20 novembre, sulle pagine del Corriere della Sera, in un approfondimento dedicato al modello organizzativo dei grandi eventi e alla necessità di adattare le manifestazioni ai territori che le ospitano, anziché fare il contrario.

Un principio che potrebbe trovare applicazione anche ad Agrigento, città con un patrimonio culturale e turistico straordinario, ma ancora alla ricerca di una programmazione capace di trasformare le presenze turistiche in opportunità economiche durature.

«Orgoglioso del lavoro per Milano-Cortina, ma il merito è di una grande squadra»

«È ovviamente motivo di grande orgoglio per me, pur riconoscendo di essere stato un piccolo tassello di un ingranaggio molto complesso. Il merito va soprattutto a chi ha guidato l’organizzazione e ha seguito il progetto in prima linea».

Re ha contribuito alla predisposizione del dossier di candidatura di Milano-Cortina 2026 e successivamente ha ricoperto il ruolo di consulente senior per la strategia e la pianificazione del comitato organizzatore.

«Sono felice di avere contribuito allo sviluppo del dossier di candidatura e di avere poi lavorato come consulente senior per la strategia e la pianificazione».

Capitale della Cultura 2025: «Mi sarebbe piaciuto mettere a disposizione le mie competenze»

Il discorso si sposta inevitabilmente su Agrigento e sull’esperienza di Capitale italiana della Cultura 2025.

«Non ho seguito direttamente Capitale della Cultura, ma mi sarebbe piaciuto mettere a disposizione le mie competenze. Non ci sono state le condizioni. Questo, naturalmente, non significa che i risultati siano legati al mio mancato coinvolgimento».

Re evita di esprimere giudizi sull’organizzazione, spiegando di avere osservato l’esperienza dall’esterno.

«Dai giornali abbiamo letto dati contrastanti, numeri importanti di eventi ma anche piccoli inciampi nella comunicazione che, per una manifestazione di questo livello, possono avere influenzato la percezione dell’opinione pubblica. Sono situazioni che non riguardano soltanto Agrigento. I risultati dipendono da molti fattori e non me la sento di dare un giudizio su un’esperienza che non ho seguito direttamente».

Natale senza grandi eventi: «Più si arriva tardi, più aumentano i costi»

La città si avvicina alle festività natalizie con un programma ridimensionato e senza il tradizionale concerto di Capodanno. Una situazione che pone interrogativi sulla capacità di pianificare per tempo manifestazioni di richiamo.

Per Giorgio Re il problema va affrontato partendo da una considerazione organizzativa.

«Nel settore degli eventi esiste una regola molto semplice: tempo e costi sono strettamente collegati. Meno tempo si ha a disposizione, più risorse economiche servono per organizzare una manifestazione all’ultimo momento».

E sulla possibilità di recuperare qualcosa per le prossime festività aggiunge:

«Non so se ci siano ancora le condizioni. Temo che, arrivati al 20 novembre, i tempi siano ormai troppo stretti. Anche trovare artisti disponibili diventa difficile e si rischia di dover ripiegare su ciò che è rimasto libero».

Ma l’esperto invita a guardare soprattutto agli anni successivi.

«Mi auguro che, avendo più tempo a disposizione, si possa lavorare a una programmazione adeguata. Non tutti gli eventi hanno costi esorbitanti. Bisogna avere le idee chiare e sapere scegliere».

«Prima bisogna decidere che Agrigento vogliamo tra cinque anni»

Secondo Re, il punto di partenza non dovrebbe essere la scelta di un cantante, di uno spettacolo o di una manifestazione, ma la definizione di una strategia complessiva.

«Bisogna individuare gli obiettivi e capire che città vogliamo nei prossimi cinque anni. Solo dopo possiamo decidere se puntare maggiormente sullo sport, sullo spettacolo o sul turismo e, di conseguenza, individuare gli eventi più adatti».

Una programmazione che dovrebbe essere collegata a un piano di sviluppo di medio e lungo periodo, con strumenti di pianificazione economica e finanziaria adeguati.

L’idea è quella di superare la logica degli appuntamenti isolati per costruire un calendario coerente con l’identità e le prospettive della città.

«Non sono mai stato coinvolto, ma per Agrigento ci sarei»

C’è poi un aspetto che riguarda direttamente il rapporto tra le istituzioni locali e le professionalità presenti sul territorio.

Alla domanda se le amministrazioni agrigentine abbiano mai chiesto il suo contributo per progettare eventi o strategie di promozione, Giorgio Re risponde senza esitazioni.

«Non sono mai stato coinvolto. Lavoro molto fuori, soprattutto nel Nord Italia e all’estero, su manifestazioni di dimensioni molto diverse da quelle che normalmente si organizzano ad Agrigento: Olimpiadi, Expo, Mondiali e altri grandi eventi internazionali».

Nonostante gli impegni professionali, Re ha scelto di continuare a vivere ad Agrigento con la famiglia.

«Io e la mia famiglia viviamo qui. È chiaro che sarei felice di collaborare per la mia città e non mi tirerei indietro».

E se arrivasse una proposta concreta?

«Comincerei dall’individuazione di un obiettivo di medio-lungo periodo, da una visione del futuro della città. Poi cercherei di capire quali eventi possano contribuire a realizzare quella visione e darle valore».

«La Valle dei Templi è un magnete straordinario. Dobbiamo convincere i turisti a fermarsi»

Re preferisce non parlare di errori commessi dalle amministrazioni, ma concentrarsi sulle potenzialità ancora da sviluppare.

«Agrigento e soprattutto la Valle dei Templi hanno numeri importanti e rappresentano un magnete straordinario per i visitatori».

Il vero obiettivo, secondo l’esperto, dovrebbe essere quello di prolungare la permanenza dei turisti.

«Bisogna creare le condizioni perché chi arriva ad Agrigento abbia un motivo per fermarsi una o due notti in più. Non soltanto per scoprire le bellezze del territorio, ma anche per partecipare a un evento e vivere altre esperienze».

Una strategia che potrebbe tradursi in maggiori opportunità per alberghi, ristoranti, attività commerciali e operatori turistici.

Dalle Olimpiadi all’Expo in Arabia Saudita

Intanto Giorgio Re continua a lavorare su progetti internazionali. Tra gli impegni attuali ci sono attività legate all’organizzazione dell’Expo in Arabia Saudita e una collaborazione con Fiera Milano per valutare quali eventi sportivi possano essere ospitati in un impianto sul quale sono stati effettuati investimenti.

Esperienze che richiedono pianificazione, capacità organizzativa e una visione strategica del rapporto tra grandi manifestazioni e sviluppo dei territori.

Ad Agrigento, invece, il dibattito resta concentrato su cosa sarà possibile organizzare per il prossimo Natale.

La differenza, forse, sta proprio nelle parole di Giorgio Re: prima di scegliere un evento, bisogna sapere quale città si vuole costruire.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp