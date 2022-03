L’istituto “Agrigento Centro” si stringe al popolo dell’Ucraina

Alunne e alunni dell’Istituto Comprensivo “Agrigento Centro” hanno detto NO alla guerra, realizzando striscioni e cartelloni con i simboli della pace e i colori della bandiera ucraina che sono stati attaccati sui cancelli di ingresso e sulla facciata della scuola.

Un’iniziativa nata per accogliere l’invito del Ministro. Patrizio Bianchi, che ha chiesto alle scuole di riflettere sulla guerra, partendo dall’articolo 11 della Costituzione Italiana in cui si scrive nero su bianco che “l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.

“I docenti hanno proposto spunti di riflessione sul valore universale della pace – è il commento della dirigente scolastica Rosetta Greco – ribadendo che la violenza va rifiutata e che i conflitti armati provocano distruzione e morte. È compito fondamentale della Scuola educare le nuove generazioni ad una cittadinanza consapevole e al rifiuto della guerra”.