Criticità evidenziate da una sigla sindacale. Le considerazioni del commissario ASP

Il commissario straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, Mario Zappia, interviene a margine delle considerazioni espresse da una sigla sindacale in merito ad alcune presunte criticità sulla valorizzazione del personale aziendale. “Le prerogative e le legittime istanze dei lavoratori – afferma il commissario – rappresentano costantemente una priorità per l’Azienda. E’ innegabile che la crisi epidemiologica in corso abbia rallentato l’iter per la definizione dei vari procedimenti in favore dei dipendenti ma assicuro che si tratta di attività in via di conclusione. Le preoccupazioni sindacali, forse amplificate dal contingente momento storico che prevede a breve il rinnovo elettorale delle RSU aziendali, sono comunque comprensibili e trovano eco nel nostro impegno di fornire le programmate risposte al personale nei tempi più brevi possibili. Per quel che riguarda il funzionamento dei tunnel di sanificazione presso gli ospedali di Ribera e Agrigento – conclude Zappia – va detto che la problematica ha risentito di un intersecarsi di competenze e ruoli tra ASP e gestione commissariale regionale per l’emergenza covid, motivi per i quali i tempi si sono dilatati, ma l’ASP si è adoperata in tutti i modi per recuperare il servizio per gli operatori”.