Liscio, ma non solo: i migliori cocktail con il Borghetti Liquore di vero caffè espresso

Si può essere più o meno amanti del caffè, si può fare un uso più o meno intenso di questa bevanda, ma non si può certo negare che l’oro nero italiano sia a tutti gli effetti la massima espressione della tradizione del nostro paese.

Borghetti Liquore al caffè, che dal 1860 viene prodotto seguendo gli stessi processi di lavorazione della ricetta originale, si fa proprio carico di portare avanti questa eccellenza tutta italiana portando sulle tavole della penisola, e non solo, un liquore di caffè espresso che eccelle per qualità in un panorama molto affollato, ma con pochi grandi giocatori e una moltitudine di piccoli attori locali.

Borghetti, liquore di vero caffè espresso è il risultato della miscela delle migliori selezioni di arabica, che apporta morbidezza e note gustative complesse, e robusta, per conferire intensità al prodotto: il caffè, dopo essere stato preparato in enormi caffettiere brevettate, viene arricchito di alcool e zucchero. Ed è proprio questa la prima grande differenza: dove tutti gli altri produttori aggiungono caffè all’alcool, Borghetti prepara prima una solida base di caffè cui poi aggiunge gli altri due semplici ingredienti senza ricorrere ad aromatizzazioni né infusi.

Grazie alla qualità che lo contraddistingue e all’impegno della Fratelli Branca Distillerie, che hanno rilanciato il marchio anche a livello internazionale, oggi Borghetti appare come leader indiscusso nel settore dei liquori al caffè ed è uno dei marchi di liquori dolci che cresce più rapidamente sui mercati internazionali.

Ideale da bere liscio, on the rocks, o shakerato, il Borghetti è anche un ingrediente prezioso per dare vita a cocktail di successo, come ad esempio:

Espresso Martini – Che torna in scena direttamente dagli anni Ottanta e, l’anno scorso, ha conquistato il settimo posto nella classifica annuale Drinks International 2022 , che individua i cocktail più richiesti in tutto il mondo. È un drink equilibrato, dirompente e allo stesso tempo cremoso e vellutato in grado di creare un aperitivo da vivere con energia. Il nome deriva dal bicchiere in cui viene servito, appunto una coppa di martini ghiacciata, e in cui vengono shakerati caffè espresso, vodka, sciroppo di zucchero e liquore al caffè;

Black Russian – Dolce, ma con carattere per un classico che si presta ad ogni occasione. Qui il Liquore Borghetti si incontra con ghiaccio e vodka per dare vita ad un cocktail deciso e intenso in grado di rendere la serata speciale.

Borghetti, liquore di vero caffè, grazie alla Fratelli Branca Distillerie che ne ha portato avanti la tradizione, si è aggiudicato per tre anni consecutivi il titolo di “World’s best coffee liqueur”, assegnato nel circuito mondiale dei World Drinks Awards, uno dei più prestigiosi concorsi internazionali che premia ogni anno le migliori eccellenze mondiali in campo dei liquori. Un riconoscimento che si va ad aggiungere ai frequenti attestati di stima dei suoi consumatori per questo liquore che, con il suo gusto dolce e morbido e il suo sapore avvolgente e dall’aroma ricco e intenso, porta con sé l’anima, la tradizione e il cuore della nostra penisola.