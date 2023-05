Euroform, masterclass sulla “Pizza” con il noto Errico Porzio

Si è svolta lo scorso, in una delle sedi della Scuola dei Mestieri Euroform, in corso Re Ruggero a Palermo, una Masterclass sulla “Pizza” con il noto pizzaiolo napoletano Errico Porzio, il pizzaiolo più amato dei social.

La masterclass è stata rivolta ad un gruppo di studenti in obbligo scolastico del percorso per “Operatore delle produzioni alimentari”.

Un’occasione di confronto con un vero pizzaiolo da generazioni, nipote d’arte: Porzio ha mosso i primi passi da pizzaiolo quando era appena ragazzino per poi rilevare una pizzeria d’asporto a Soccavo quando aveva solo 24 anni. Oggi quella pizzeria è il suo quartiere generale ma sono ben 14 le attività dislocate tra la Campania e il Lazio, anche se il brand Porzio è in continua espansione e presto nuovi locali vedranno la luce.

Con il suo motto “cottura lenta, docile e mai aggressiva” ha mostrato agli allievi i segreti per un buon impasto, da fare anche a casa.

Tante le domande e le curiosità degli alunni, affascinati dalla preparazione e dalla semplicità con cui si è posto il maestro Porzio, nel raccontare la sua storia di successo.

Errico Porzio che con la sua estrema umiltà, caparbietà e con grande sacrificio, partendo semplicemente dalla sua passione per la pizza, è diventato un grande imprenditore e personaggio di successo;

uno di quei personaggi che sono un ottimo esempio per i giovani professionisti del settore agroalimentare del futuro e che può trasmettere loro, segreti, passione, competenze e tanta voglia di arrivare in alto, lavorando, scommettendo su se stessi e soprattutto credendo in se stessi!

Ancora una volta Euroform offre ai propri alunni occasioni di confronto con veri professionisti con l’obiettivo di accorciare le distanze con il mondo del lavoro ed offrire loro nuove opportunità.

Porzio è stato presente qui a Palermo, perché presidente di una giuria tecnica di un contest che andrà a breve in onda, su noti canali televisivi regionali, e che vede protagonisti proprio gli studenti dell’indirizzo “pizzeria” della scuola Euroform e di cui non possiamo svelarvi oltre….

Un pomeriggio all’insegna della formazione, dell’emozione e del sano divertimento.

Un piacere per gli occhi e per il palato che – come Errico insegna – “A pizza s’adda sapè fà”.