Lions Valle dei Templi, service “Benessere & Salute”

Sabato 5 e domenica 6 novembre prossimi il Lions Club Agrigento Valle dei Templi, presieduto da Francesco Pira, svolgerà il Service “Benessere & Salute” nel Centro Commerciale “Città dei Templi” di Agrigento. L’evento prevede 2 giornate di sedute gratuite di Osteopatia, Shiatsu, Fisioterapia e Riabilitazione, oltre ad uno spazio benessere dedicato ai bambini con laboratori creativi ed espressivi per far loro liberare la fantasia ed esprimersi gioiosamente con attività a loro dedicate ricche di significato e contenuto. Grazie alla collaborazione e disponibilità dei terapisti Gaetano Liotta (Osteopatia), Elena Baldini, Stella Pagano, Lia Lo Bue, Filippo Cipolla (Shiatsu), ai terapisti del Centro Medico Benessere srl e del Centro Polispecialistico FKT Benessere srl (Fisioterapia e Riabilitazione). “Il Service -ha spiegato il Presidente Francesco Pira – si pone l’obiettivo di migliorare la salute ed il benessere fisico grazie alla Fisioterapia ed, anche, alla “medicina alternativa” delle “terapie olistiche” quale altro metodo di benessere, attraverso la correzione dello squilibrio del corpo creatosi a seguito del sintomo doloroso, ristabilendo l’armonia, riequilibrando le tensioni e rimettendo in moto la capacità di autoguarigione del corpo”. I laboratori dedicati al “Benessere dei bambini” saranno curati da Elena Baldini e Damiano. Le sedute gratuite ed aperte a tutti saranno disponibili dalle ore 16,00 alle ore 19,30 di sabato 5 e dalle ore 10,00 alle ore 19,30 di domenica 6 Novembre.