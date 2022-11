Francesco Tuzzolino e Gabriele Morreale alla finale di Coppa Italia Rally

Favara presente alla prima edizione del Rally del Lazio Cassino – Pico gara valida per la finale di Coppa Italia Rally ACI Sport 2022 in programma questo fine settimana.Francesco Tuzzolino e Gabriele Morreale sono pronti per la gara organizzata dalla M33 e Max Rendina che ha richiamato tutti i vincitori di Zona e di classe da tutta Italia stipulando un elenco iscritti senza precedenti. Con il numero 71 sulle portiere ci sarà Francesco Tuzzolino, vincitore di classe Rally4 nella Settima Zona a bordo della potente Peugeot 208 della Colombi Racing Team con alle note l’esperto navigatore Calogero Rino Calderone.

In classe N2, invece, con il numero 137 sarà presente allo start Gabriele Morreale vincitore nella categoria per l’ottava Zona che si affiderà delle note di Giuseppe Scolaro e della piccola francesina Peugeot 106 del Team messinese Scaffidi Motorsports.