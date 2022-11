L’Udc in Provincia di Agrigento inizia a strutturarsi.

Il Segretario Provinciale Fabio La Felice, sentito il parere del Segretario Regione , Decio Terrana, nomina i coordinatori cittadini di Realmolte e Siculiana. “Sono fiero e orgoglioso di nominare Alessandro Mallia Coordinatore cittadino di Realmolte- dice La Felice- uomo che ha rappresentato sempre i valori che si rifanno alla dottrina sociale e persona innamorata del proprio paese, a lui mi lega un affetto particolare. Alessandro ogni giorno si impegna per migliorare la vita dei suoi concittadini e lo fa anche da capo dell’opposizione, paese amministrato senza programmazione.

Ho avuto l’onore di conoscere tempo fa Tonino Vaccarella ed ho apprezzato fin da subito lo spessore umano e quella voglia di spendersi per il proprio paese nel segno della sana e buona politica, ha confermando alle Regionali di essere punto di riferimento dei suoi concittadini. Ad entrambi auguri un buon lavoro e sostegno. Il capo gruppo dell’opposizione il consigliere Mallia Alessandro Pietro dichiara ” sono onorato per la nomina ricevuta, oggi si concretizza un percorso di crescita iniziato insieme all’ On. Decio Terrana coordinatore Regionale, all’On. Serafina Marchetta neo eletta all’ars, e all’amico Fabio La Felice coordinatore provinciale di Agrigento, auguro un buon lavoro a tutti soprattutto alla neo deputata, insieme sono sicuro riusciremo a valorizzare il nostro territorio secondo gli ideali che rappresenta il partito U.D.C”

Anche Antonino Vaccarella dichiara “sono davvero felice ed entusiasta per la nomina, mi spenderò con grande determinazione per portare avanti una politica moderata che possa dare un contributo importante ai miei concittadini. Spero che questa iniziativa nata tra il gruppo di Siculiana e quello degli amici di Realmonte ( paese che amo tanto quanto il mio), possa essere l’inizio di un grande percorso. Auguro un buon lavoro a tutti, avanti così cresciamo insieme alla grande famiglia dell’Udc”.