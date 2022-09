Lions, in poche ore raccolti oltre 150 paia di lenti usate

In poche ore il Lions Club Agrigento Valle dei Templi, presieduto da Francesco Pira, ieri pomeriggio, 23 settembre, al Centro Commerciale Città dei Templi di Agrigento, ha raccolto oltre 150 paia di lenti usate e dato il via al Service “Raccolta Occhiali Usati”.

Il centro ha installato un contenitore dentro la Galleria Commerciale che sarà, per l’intero Anno Sociale, a disposizione di chiunque voglia donare gli occhiali.

È stata anche effettuata, dai Soci del Club Lions, una campagna di promozione e sensibilizzazione al Service nei confronti dei visitatori del Centro Commerciale con distribuzione di una brochure divulgativa, al fine di far comprendere e conoscere l’importante azione di servizio svolta.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti il Presidente di Circoscrizione, Giuseppe Rubino, la Presidente di Zona, Mariella Antinoro ed il componente del Comitato del service per il Distretto, Giuseppe Caci.

Il Presidente, Francesco Pira, aprendo l’evento ha ricordato che nel mondo ci sono 120 milioni di persone, secondo le statistiche dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che soffrono di problemi alla vista. “La mancanza di occhiali impedisce ai bambini ed adulti di ricevere un’istruzione, di trovare un lavoro e di migliorare la qualità di vita “.