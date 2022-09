Licata verso la sfida contro Vibo Valentia, mister Romano: “Abbiamo voglia di un buon risultato”

Mercoledì prossimo, 28 settembre, il Licata sarà impegnato in trasferta contro la Vibonese. L’allenatore, Pippo Romano, ha voglia di un buon risultato: “Abbiamo analizzato bene gli errori commessi contro il Castrovillari – ha dichiarato il mister -questi video ci servono molto per capire cosa è successo in campo. La squadra sta bene, alla ripresa degli allenamenti eravamo un po’ rammaricati, ma ci sta. Abbiamo voglia di rifarci, vogliamo ottenere a Vibo un buon risultato. Siamo al completo, tranne Cappello ancora in squalifica. Avere il gruppo totalmente a disposizione ti consente di lavorare bene. Siamo pronti per mettere punti in classifica”.