Lions Club Valle dei Templi, dedicata alla Pace la quarta Charter Night

Una serata piena di emozioni e all’insegna dell’impegno e della solidarietà. Il Lions Club Agrigento Valle dei Templi, presieduto da Francesco Pira, ha celebrato, in un locale Cittadino, la 4^ Charter Night. Si tratta del quarto compleanno del Club dalla sua Fondazione ed al tavolo della Presidenza c’erano i tre presidenti che si sono avvicendati in questi 4 anni. Mariella Antinoro, che è stata a capo del club service per 2 anni ed oggi ricopre il prestigioso ruolo di Presidente della Zona 26, la Past Presidente, Maria Assunta Icona, anche nella veste di Responsabile delle iniziative a favore della LCIF, la Fondazione Internazionale del Lions International. Il Governatore del Distretto 108Yb Sicilia, Maurizio Gibilaro, impegnato al Forum Europeo Lions, ha inviato un caloroso messaggio al Presidente e ai Soci. Altri messaggi sono arrivati dai vertici dei Lions.

Dopo i saluti, la serata è stata aperta da un Video dedicato alla Pace, con immagini di guerra, molto apprezzato da tutte le persone presenti (presenti i Presidente del Lions Club Agrigento Host, Emanuele Farruggia e Zolfare, Rita Monella). Il Presidente, Francesco Pira, appena tornato da una docenza universitaria Erasmus, all’Università di Lublino, al confine con l’Ucraina ha con una relazione breve ma intensa ricordato il pensiero di Papa Francesco e la necessaria ricerca di Pace: “soltanto la costruzione di un percorso di Comunicazione e ascolto consentirà il superamento della questione normalità versus anormalità per dare vita ad un nuovo concetto di cittadinanza o meglio di Umanità”. Subito la cerimonia per l’ingresso di 3 nuovi soci del Club: Silvia Parisi, laureata in Scienze dell’educazione impegnata in progetti educativi di minori con disagio sociale e scolastico, Luciano Carrubba, filosofo e saggista, docente di istituti superiori e Maria Rosa Volpe, Sostituto Commissario, in quiescenza della Polizia di Stato insignita dal Presidente Mattarella dell’Onorificenza di “Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana”. Nel corso della stessa serata è stato donato a tutte le persone presenti il volume “Accogliere ed amare: l’affido tra pandemia e guerra”, atti dell’incontro- dibattito dello scorso 18 giugno, organizzato dall’allora Presidente Iacona e che ha visto la collaborazione con il Soroptimist presieduto da Margherita Trupiano, e come relatori i professori dell’Università di Messina Francesco Pira (docente di sociologia e attuale presidente) e Carmela Mento (docente di Psicologia clinica) e l’avvocato Stefania Valente (del Foro di Gela dell’AMI Associazione matrimonialisti italiani).

Il Presidente Pira al termine della serata ha annunciato per il mese di novembre 4 nuovi momenti importarti: il 5 e 6 novembre nel Centro Commerciale Città dei Templi una due giorni dedicate, alla medicina alternativa con sedute gratuite, il 25 presso il Liceo Empedocle un evento contro la violenza sulle donne, il 26 la raccolta sempre presso il Centro Commerciale Città dei Templi, della raccolta di cibo a favore del Banco Alimentare, ed il 28 un incontro presso il Liceo Leonardo sul futuro dei giovani e il lavoro.