Continuano gli sbarchi, oltre mille migranti all’hotspot

All’hotspot di contrada “Imbriacola”, a Lampedusa al momento ci sono 1.112 ospiti, a fronte di 350 posti. Ieri, a Lampedusa, con 8 diversi sbarchi, sono giunti 357 migranti. Questa mattina altri due barchini, con a bordo 79 migranti, sono stati agganciati dalla motovedetta “Avallone” della Guardia di finanza, quasi all’ingresso del porto di Lampedusa.

Dal primo sono sbarcati in 37, fra cui 11 donne e 7 minori, in fuga da Costa d’Avorio, Liberia, Mali e Senegal. Dal secondo sono scesi in 42, fra cui 13 donne e 5 minori, originari di Guinea, Camerun e Bangladesh. I due gruppi sono stati portati

Sono 110 i migranti che hanno lasciato l’isola. Su disposizione della Prefettura di Agrigento sono stati imbarcati sul traghetto di linea “Paolo Veronese”, che giungerà in serata a Porto Empedocle. Trenta verranno trasferiti in Abruzzo, altrettanti in Molise, e 50 verranno raggiunti dall’ordine di lasciare l’Italia entro 5 giorni.