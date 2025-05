Liolà Fest: tre giorni di arte e creatività al Teatro Pirandello

28, 29 e 30 maggio 2025 – dalle 16:30 alle 21:30

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Nell’ambito dei progetti ufficiali del programma di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, inseriti nel dossier di candidatura con l’obiettivo di valorizzare il legame tra uomo, natura e creatività attraverso l’arte, il Teatro Pirandello di Agrigento apre le sue porte al pubblico per ospitare “Liolà Fest”, una rassegna di tre giorni dedicata all’arte, alla cultura e alla creatività. Dal 28 al 30 maggio, dalle ore 16:30 alle 21:30, il teatro si trasformerà in uno spazio vivo e dinamico, pronto ad accogliere laboratori, performance itineranti e spettacoli serali, in un’esperienza gratuita e aperta a tutta la cittadinanza.

Laboratori artistici e incontri culturali

I laboratori creativo-culturali, attivi ogni giorno dalle 16:30 alle 20:00, coinvolgeranno bambini e ragazzi in attività di canto, recitazione, danza e musica. Le sale del Teatro, eccezionalmente allestite per l’occasione, accoglieranno i partecipanti in un clima di festa e scoperta. A guidarli saranno professionisti e creativi di Agrigento e provincia, che ogni giorno arricchiscono il territorio con la loro arte.

In programma anche incontri con autori e operatori culturali, protagonisti della scena artistica agrigentina, per riflettere insieme sul valore della cultura e della creatività condivisa.

Durante i laboratori, il pubblico potrà anche visitare il Teatro e assistere a performance immersive e itineranti, pensate per vivere ogni angolo del Pirandello in modo nuovo e suggestivo.

Spettacoli serali – Ore 20:30

28 maggio – "Girgenti Amore Mio" con Gianfranco Jannuzzo

29 maggio – "Comu Veni Ferrazzano" con Giuseppe Provinzano

30 maggio – "La lingua madre" con Paride Benassai e Alessandra Salerno

Un tributo a Liolà, simbolo di creatività e libertà

Il nome della rassegna è un omaggio al personaggio pirandelliano di Liolà, incarnazione senza tempo di vitalità, leggerezza e libertà creativa. Liolà è l’antitesi del dramma, un satiro danzante, un artista della vita, capace di armonizzare uomo e natura, arte e istinto. Da questa figura nasce l’ispirazione per un festival che invita i giovani a esprimersi, oltre ogni schema, in connessione profonda con sé stessi e con il mondo.

Liolà Fest punta a essere una cornucopia di linguaggi artistici, dalla pittura alla narrativa, dal teatro alla musica, dalla danza alle arti digitali, includendo espressioni contemporanee come il rap e la street art. Un invito rivolto ai giovani di tutto il mondo, con il sostegno dei Centri di Cultura italiana all’estero, a vivere un’esperienza che intreccia arte, natura e bellezza.

Una festa di primavera destinata a durare

La prima edizione del Festival nasce in primavera, quando i mandorli in fiore colorano la città, ma continuerà anche in autunno, con laboratori e incontri nelle scuole di Agrigento e provincia. Un progetto ambizioso ma concreto, pensato per diventare un punto di riferimento per le nuove generazioni e per valorizzare il Teatro Pirandello come tempio dell’arte e della condivisione.

