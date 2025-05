È stato trovato in possesso in un’abitazione del centro storico della città dei templi di ben 140 banconote, tutte con tagli da 20 euro, palesemente contraffatte. I carabinieri della Compagnia di Agrigento, hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, un trentenne disoccupato per spendita di banconote false. L’attività d’indagine scaturisce dalle numerose segnalazioni giunte nelle ultime settimane dai commercianti, dopo che molti giovani hanno tentato di fare acquisti con soldi falsi. Alcuni esercenti non sono cascati nel tranello, altri invece sono stati meno attenti.I militari dell’Arma hanno rinvenuto le banconote false nel corso di una perquisizione domiciliare in casa del giovane. Le indagini proseguono per risalire alla provenienza di quel denaro.

