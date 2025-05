Per nulla rassegnato alla fine della relazione ha perseguitato e pubblicato foto intime dell’ex compagna sui social e annunci di prestazioni sessuali su siti dedicati agli adulti. Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Nicoletta Sciarratta, ha condannato a 2 anni e 2 mesi di reclusione un cinquantacinquenne per i reati di stalking e diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite. L’imputato è stato condannato anche per tentata estorsione per aver chiesto alla donna 10 mila euro per rimuovere i profili fake che aveva creato per pubblicare le immagini hot. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna del 55enne a cinque anni di reclusione. La parte offesa si è costituita parte civile con l’avvocato Giuseppe Aiello. La vicenda risale ai primi mesi del 2024.

