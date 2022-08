L’inferno di fuoco a pochi passi dal Quadrivio, l’incendio è stato domato

E’ stato domato poco dopo la mezzanotte il maxi incendio, scoppiato nel boschetto di contrada “Fondacazzo” ad Agrigento. Rogo che sarebbe partito addirittura dalla zona a valle della via Imera. Sul posto hanno operato, per diverse ore, almeno cinque squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, di alcuni distaccamenti della provincia, e una proveniente dal Comando di Palermo.

Al lavoro anche due canadair dei vigili del fuoco, uno dei quali poi ha dovuto fare rientro anticipatamente per un’avaria, che hanno fatto la spola per rifornirsi di acqua dal mare di San Leone, il personale della Forestale, ed un elicottero sempre del Corpo Forestale.

Le fiamme hanno aggredito alcune aree esterne dei condomini di via Regione Siciliana, e in un recinto privato sono state trovate tre carcasse di cani. Gli animali privati non sono riusciti a mettersi in salvo, e sono rimasti uccisi dal fuoco. I pompieri sono riusciti a bloccare l’avanzata delle fiamme arrivate all’altezza di uno sfasciacarrozze e, a poca distanza di villette e case di campagna.