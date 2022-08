La tentata rapina in farmacia, la proprietaria ha messo in fuga il malvivente

I poliziotti del Commissariato di Canicattì hanno acquisito, e già passato al setaccio i filmati delle telecamere di impianti di videosorveglianza, per provare a identificare il bandito solitario, armato di pistola, che venerdì sera ha tentato di mettere a segno una rapina ai danni della farmacia di via Minniti, nel quartiere di Borgalino.

A mettere in fuga il malvivente è stata la farmacista, una canicattinese sessantatreenne, la quale, non s’è messa a gridare, ma ha addirittura aggredito fisicamente l’individuo tentando di disarmarlo.

L’uomo, con il casco integrale in testa e appunto armato di pistola, ha fatto irruzione in farmacia e si è subito portato dietro il bancone per arraffare i soldi che erano custoditi nel registratore di cassa. La farmacista non è rimasta a guardare, e s’è scagliata fisicamente contro il rapinatore, poi, fuggito a mani vuote, a bordo di un ciclomotore.