Salva la figlia da annegamento, ma si ferisce finendo contro gli scogli

E’ riuscito a portare in salvo la figlioletta che rischiava d’annegare, ma sbattuto dal mare agitato contro gli scogli, è rimasto ferito. Un quarantenne tedesco, è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta, dove è stato sottoposto alle cure del caso.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di sabato nelle acque antistanti la località San Giorgio, tra Sciacca e Ribera. L’uomo, quando ha visto la piccola in difficoltà, non ha esitato a gettarsi in mare per scongiurare l’annegamento della bambina.

Le onde lo hanno però fatto finire contro gli scogli. Quando i sanitari dell’ambulanza del 118 sono giunti sul posto, riscontrando dei problemi polmonari, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso, atterrato direttamente sull’arenile. Alle operazioni di soccorso hanno collaborato i carabinieri ed i bagnini del lido Barracuda.