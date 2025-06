E’ fuori pericolo di vita e sarà dimesso nelle prossime ore il quarantanovenne impiegato di Ribera rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale, avvenuto lo scorso 24 maggio sulla strada statale 115, in contrada San Giorgio, a Sciacca. L’uomo si trova, attualmente, all’ospedale Civico di Palermo mentre il figlio 14enne è ricoverato al Trauma center del presidio ospedaliero Villa Sofia, ancora in prognosi riservata, anche se le sue condizioni sono in miglioramento. Nello scontro che ha coinvolto quattro auto è rimasto ferito anche l’arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano che, ha riportato alcune fratture. Damiano ha lasciato l’unità operativa di ortopedia dell’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca ed è stato trasferito nella lungodegenza del San Giovanni Di Dio per completare la terapia.

