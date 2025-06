E’ stato arrestato e portato alla Casa circondariale Pasquale Di Lorenzo di Agrigento dopo la sentenza di condanna, a 7 anni di reclusione per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Si tratta di Giuseppe Zirafi, 65 anni, di Licata, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Agrigento e subito eseguito dai carabinieri della Compagnia cittadina.

Il licatese era stato arrestato nel giugno di tre anni fa: nel terreno adiacente alla sua abitazione erano stati trovati ben 241 grammi di cocaina purissima, suddivisa non in ovuli ma in 48 “pietre”; un bilancino di precisione e della mannite. E in più rinvenuti dei sacchetti di cellophane termosaldati che verosimilmente dovevano servire per il confezionamento delle dosi.

