Quattro persone, 4 uomini e una donna, tutti di Favara, sono state denunciate, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, perché sorprese ad abbandonare rifiuti lungo le strade cittadine. Alcune di loro anche in maniera ripetuta. Ad “incastrare” gli sporcaccioni sono state le indagini dei carabinieri della Tenenza di Favara, al termine di un’articolata attività, e le riprese degli impianti di videosorveglianza installati dai militari dell’Arma in aree sensibili del centro abitato di Favara. Per alcune settimane i carabinieri si sono occupati dell’attività investigativa.

Accertato il grave danno all’ambiente e al decoro urbano, è stata formalizzata a loro carico la denuncia. Al termine dell’indagine, i militari hanno altresì richiesto l’immediata bonifica e pulizia delle aree interessate, di competenza comunale. “Le cinque denunce rappresentano un ulteriore tassello nell’azione di contrasto all’abbandono illecito dei rifiuti, fenomeno che l’Arma combatte con continuità su tutto il territorio provinciale. Reati di questo tipo, infatti, mettono a rischio la salute pubblica e danneggiano profondamente l’ambiente e l’immagine del territorio”, si legge in una nota del Comando provinciale Carabinieri di Agrigento.

