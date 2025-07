Incidente stradale nella tarda serata di ieri a Raffadali. Una donna, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo della Fiat Punto su cui viaggiava. L’auto ha terminato la sua corsa ribaltandosi. La conducente dell’utilitaria con un’ambulanza del 118 è stata portata all’ospedale San Giovanni di Dio ad Agrigento. Ha riportato diversi traumi ma non è in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri per i rilievi.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp