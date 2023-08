E’ in prognosi riservata il trentaduenne di Raffadali, che ieri sera, a bordo di una Skoda Fabia si è scontrato frontalmente con una Ford Focus condotta da un 23enne di origini rumene residente a Raffadali. Il giovane è ricoverato all’ospedale “San Giovanni di Dio”. L’incidente stradale è avvenuto sulla strada statale 118, Agrigento-Raffadali, poco prima del bivio per Joppolo Giancaxio.

I due automobilisti sono stati estratti dalle lamiere contorte delle due auto dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. Il più grave è risultato il 32enne per il quale i medici si sono riservati la prognosi. Il più giovane invece, è stato ricoverato e sottoposto ad accertamenti, ma non è in pericolo di vita. Sono stati i carabinieri del nucleo Radiomobile ad occuparsi dei rilievi.