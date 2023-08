Il traffico è provvisoriamente bloccato sulla Statale 640 “Strada degli Scrittori” a Caltanissetta a causa di un incidente al km 59,400.

Caltanissetta – Un grave incidente si è verificato sulla Statale 640 “Strada degli Scrittori” a Caltanissetta, coinvolgendo quattro veicoli e causando ferite a cinque persone. Scontrarsi un furgone, una Fiat Panda, una Fiat Punto e una Renault Clio. I feriti, tra cui un bambino, sono stati trasportati all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta.

Il sinistro ha reso necessario il blocco temporaneo del traffico nella zona per consentire l’intervento delle squadre di emergenza e soccorso. Il personale di Anas è già sul posto per gestire la viabilità e lavorare al ripristino della circolazione stradale nel più breve tempo possibile.

Al momento, non sono disponibili ulteriori dettagli riguardanti le circostanze dell’incidente o le condizioni delle persone coinvolte. Le autorità stanno indagando per determinare la dinamica dell’evento e stabilire le eventuali responsabilità.

Si consiglia a tutti gli automobilisti di prestare massima attenzione e di evitare la zona interessata dall’incidente, cercando percorsi alternativi per evitare ulteriori rallentamenti e congestioni del traffico.

L’Autorità Stradale e i servizi di soccorso stanno lavorando per garantire la sicurezza e la tempestiva gestione dell’emergenza. Si invitano i cittadini a seguire gli aggiornamenti ufficiali e a rispettare le indicazioni delle autorità per facilitare le operazioni di soccorso e ripristino della viabilità.

Ulteriori informazioni saranno fornite non appena disponibili. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti su questa notizia in continuo sviluppo.