L’incidente stradale mortale, stabili le condizioni del giovane ferito

Stabili le condizioni di salute del giovane 34enne di Campobello di Licata, che è rimasto ferito nel tragico incidente stradale verificatosi all’incrocio con via Peppino Impastato, in cui ha perso la vita l’amico, il trentunenne Angelo Pio La Mendola, anche lui campobellese. Il giovane ed è ricoverato all’ospedale di Licata.

Teatro del sinistro la statale 123, che collega Campobello di Licata con Ravanusa.Appena giunti sul posto i soccorritori si sono trovati davanti ad una scena terribile: la vettura in parte schiacciata, e ridotta in un cumulo di rottami.

Il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso del trentunenne. Sulla dinamica sono ancora in corso le indagini.