Esce fuori strada con l’auto, gravi ferite per giovane

Ha perso il controllo della sua Ford Focus, ed è finito fuori strada, fermandosi in un terrapieno. Un trentaduenne di Canicattì è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale accaduto nelle notte, e poco dopo, il sinistro mortale, in cui ha perso la vita il trentunenne Angelo Pio La Mendola di Campobello di Licata, sempre lungo la strada statale 123, in territorio di Naro.

Scattato l’allarme sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, e i carabinieri della stazione di Naro. Il giovane è stato trasferito all’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì, mentre i militari dell’Arma hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente che non ha coinvolto nessun altro mezzo.