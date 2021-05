Moto investe pedone e scappa, caccia al pirata della strada

Ha investito un quarantanovenne di Licata che stava attraversando la strada e anziché fermarsi per prestare soccorso, ha accelerato, allontanandosi dalla zona. Ancora un altro caso, dopo quelli registrati a San Leone, Licata e Porto Empedocle, di “pirata della strada”. L’ultimo episodio in via Roma, nel centro di Palma di Montechiaro. A lasciare il pedone a terra ferito, facendo perdere almeno per il momento ogni sua traccia, è stato un uomo alla guida di una motocicletta.

Scattato l’allarme sul posto è stata fatta intervenire un’autoambulanza del 118. Il licatese ferito, che si trovava a Palma di Montechiaro per fare degli acquisti, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”.

Ha riportato diversi traumi sparsi sul corpo, ma non risulta essere in pericolo di vita. L’uomo ha già formalizzato la denuncia a carico di ignoti, ai carabinieri. Sono state avviate le indagini per provare a identificare il motociclista, che s’è reso responsabile di fuga dopo incidente stradale, omissione di soccorso e lesioni personali. I militari non è escluso possano avere già acquisito le immagini delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza collocate su via Roma.