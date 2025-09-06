Svolta nell’inchiesta sul tragico incidente stradale avvenuto, l’altra notte, lungo la strada provinciale 17 all’altezza di contrada “Cozzo Tahari”, in territorio di Montaperto, costato la vita al ventenne, Giuseppe Vinti, di Raffadali. La Procura di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati, l’amico e coetaneo della vittima, che si trovava alla guida della Fiat Punto, uscita fuori strada e finita in un burrone a ridosso della sede stradale.

Il ventenne, anche lui raffadalese, è accusato di omicidio stradale. Un atto dovuto a garanzia dello stesso automobilista. I carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Agrigento e i loro colleghi della Stazione di Joppolo Giancaxio, si stanno occupando dell’attività investigativa.

