L’uomo è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale “Ingrassia” con febbre e astenia e l’equipe medica ha intuito potesse avere contratto il virus della febbre del Nilo e ha fatto svolgere gli esami sul sangue in laboratorio. Un trentenne, di Palermo, ma che abita a Voghera dove lavora, è risultato positivo al virus West Nile. La conferma è arrivata dal laboratorio del Policlinico palermitano. Il paziente è stato trasferito nel reparto di Malattie infettive del Policlinico “Paolo Giaccone”.

