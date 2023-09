Aperta un’inchiesta sul tragico incidente stradale, avvenuto tre giorni fa nei pressi di Fiano Romano, sull’A1, costato la vita a due autisti di Favara dipendenti della ditta “Patti tour”: Alberto Vella di 34 anni e Daniel Giudice di 32 anni. Il fascicolo, coordinato dalla Procura di Rieti, per l’ipotesi di omicidio colposo in seguito, al momento è senza indagati. La polizia stradale ha già depositato un’informativa sull’incidente ma i magistrati hanno chiesto ulteriori approfondimenti.

Nelle prossime ore, all’ospedale di Rieti, sarà eseguita l’autopsia sulle salme dei due giovani autisti. Il pullman, utilizzato dalla Prefettura di Agrigento per il trasferimento di 49 migranti, era partito da Porto Empedocle e doveva raggiungere il Piemonte. Poi il violento tamponamento con un mezzo pesante. Il bilancio è stato pesantissimo: 2 morti e 25 feriti.

Fondamentali per ricostruire quanto accaduto saranno le testimonianze dei passeggeri del bus e del conducente del camion. Intanto a Favara, così come dichiarato dal sindaco Antonio Palumbo, sarà lutto cittadino in occasione dei funerali di Alberto e Daniel. Le salme saranno restituite ai familiari dopo l’autopsia per permettere la celebrazione del rito funebre.