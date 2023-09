Il titolare di Granofino, la migliore pizzeria di Sicilia 2023, protagonista al Cous Cous Fest.

Il noto ristoratore Mario Ciulla, proprietario di Granofino, la migliore pizzeria della Sicilia nel 2023, ha brillato al Cous Cous Fest. L’evento, che celebra l’integrazione culturale attraverso la cucina, ha offerto un programma ricco di esperienze culinarie uniche.

L’attesissimo appuntamento con Mario Ciulla è avvenuto questo lunedì 18 settembre alle 12.00, quando lo chef è salito sul palco del Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo (TP). Il locale Granofino ad Agrigento ha portato il suo tocco unico alla manifestazione presentando un sorprendente Hamburger di Sgombro, un piatto che ha catturato l’attenzione di tutti i presenti.

Nel pomeriggio è stata la volta della cucina di mare dello chef, che ha regalato ai presenti una serie di prelibatezze marinate con il suo talento culinario inconfondibile.

La ventiseiesima edizione del Cous Cous Fest ha avuto come tema conduttore l’amore e i sentimenti, dimostrando che nonostante le sfide attuali, l’affetto e la passione continuano a trionfare, superando ogni confine, barriera e differenza culturale.

Mario Ciulla ha fatto parte del ricco calendario di eventi promossi e sponsorizzati da Electrolux Professional al Cous Cous Fest 2023, mettendo in mostra le eccellenze della cucina siciliana. Una delle novità di quest’anno è stata la collaborazione tra Electrolux Professional e All Food Sicily, che hanno creato uno spazio speciale con attrezzature all’avanguardia. Qui, chef siciliani hanno presentato nuovi piatti e hanno discusso l’evoluzione della cucina siciliana in termini di sostenibilità ambientale, condividendo le loro esperienze culinarie con Electrolux Professional.

Dal 18 al 21 settembre, presso il Bia Theatre, si sono alternati alcuni dei più rinomati chef siciliani, tra cui Domenico Basile, Benedetto Buccheri, Giovanni Cappello, Roberto Rocco Di Marzo, Enzo Leanza, Angelo Pumilia e Pierangelo Chifari. Questi talenti hanno creato piatti originali a base di cous cous, con il supporto dello Chef Giuseppe Pappalardo dell’Electrolux Professional Chef Academy, che ha fornito informazioni aggiuntive sulle soluzioni offerte dall’azienda per la cucina professionale.